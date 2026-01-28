İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4127
  • EURO
    51,8462
  • ALTIN
    7388.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Açık Görüş'te dikkat çeken vurgu! Terör örgütü YPG/SDG'nin elindeki ABD silahları ne olacak?
Güncel

Açık Görüş'te dikkat çeken vurgu! Terör örgütü YPG/SDG'nin elindeki ABD silahları ne olacak?

Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban, 15 gün uzatılan ateşkesin belki daha da uzatılabileceğini ifade etti. Baban 'Çünkü buradaki sorun sadece bölgelerin ele geçirilmesi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de zamana ihtiyacı var. Niçin orada silahları var, o silahları kime verecek, verecek mi yok mu edecek? O silahların bir kısmını Suriye hükümetine verebilir ama belli bir kısmını da vermek istemeyecektir' dedi.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
ABONE OL

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendiriliyor.

"BURADA TERÖR MESELESİ VAR"

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı programda Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilkuş, Şam yönetiminin üzerine düşeni yaptığını, Kürtçeyi ana dil olarak anayasaya eklemeye çalıştığına vurgu yaparak "Hiçbir şekilde etnik olarak ayrımcılık yapmama konusundaki taahhütlerini ve bunu uygulamaya sahaya döken bir yaklaşımla devam ediyor. Ama burada görüyoruz ki meselenin asıl problemi, Kürt dediğimiz, Alevi dediğimiz bir ırk değil; burada terör meselesi var." dedi.

YPG'NİN ABD SİLAHLARI NE OLACAK?

Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban ise sahadaki gelişmelere dikkati çekerek, 15 gün uzatılan ateşkesin belki daha da uzatılabileceğini ifade etti.

Baban "Çünkü buradaki sorun sadece bölgelerin ele geçirilmesi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de zamana ihtiyacı var. Niçin orada silahları var, o silahları kime verecek, verecek mi yok mu edecek? O silahların bir kısmını Suriye hükümetine verebilir ama belli bir kısmını da vermek istemeyecektir. Bir geçiş süreci aslında" diye konuştu.

HAFTANIN KONUKLARI

Programın konukları Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban, Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, Gazeteci-Yazar Mahmut Övür olurken 24TV ekranlarında siyasetin gündemi değerlendiriliyor.

  • Murat Çiçek
  • 24 tv
  • açık görüş

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.