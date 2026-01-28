24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendiriliyor.

"BURADA TERÖR MESELESİ VAR"

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı programda Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilkuş, Şam yönetiminin üzerine düşeni yaptığını, Kürtçeyi ana dil olarak anayasaya eklemeye çalıştığına vurgu yaparak "Hiçbir şekilde etnik olarak ayrımcılık yapmama konusundaki taahhütlerini ve bunu uygulamaya sahaya döken bir yaklaşımla devam ediyor. Ama burada görüyoruz ki meselenin asıl problemi, Kürt dediğimiz, Alevi dediğimiz bir ırk değil; burada terör meselesi var." dedi.

SURİYE TERÖR DOSYASINI KAPADI MI?



Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban ise sahadaki gelişmelere dikkati çekerek, 15 gün uzatılan ateşkesin belki daha da uzatılabileceğini ifade etti.

YPG'NİN ABD SİLAHLARI NE OLACAK?



Baban "Çünkü buradaki sorun sadece bölgelerin ele geçirilmesi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de zamana ihtiyacı var. Niçin orada silahları var, o silahları kime verecek, verecek mi yok mu edecek? O silahların bir kısmını Suriye hükümetine verebilir ama belli bir kısmını da vermek istemeyecektir. Bir geçiş süreci aslında" diye konuştu.

