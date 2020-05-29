Acil Durum Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin geldiği seviyenin en somut göstergesidir

29 Mayıs 2020 Cuma 14:52 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren hocalarımızın adını ebediyete kazıdık.

(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.



Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Yurt dışından gelen hastalar için hastanenin yanında bir pist bulunuyor. Bu hastane sağlık turizmine de hizmet edecek. Bu hastaneler Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut göstergesidir.



"90 ÜLKEYE SAĞLIK ÜRÜNÜ GÖNDERDİK"

Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. İhtiyacı olan kimseyi geri çevirmedik.

Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz. 11 şehir hastanesini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettik.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN HEYETLER ÜLKEMİZE GELİYOR"

Teşhis ve tedavi genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için vatandaşımız sıkıntı yaşamıyor. Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret ediyor. Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.

Ülkemizin savrulmasını isteyenler, darbelerden, terör örgütlerinden ve kifayetsiz siyasetçilerden medet umdu.



Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur. İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız.



Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.

Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.



(Kovid-19 salgını) Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.



Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.



Başkan Erdoğan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor. Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek. Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.