31 Mayıs 2020 Pazar 14:25 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlık çalışanlarımıza milletimize verdikleri hizmet ve gayretleri için teşekkür ediyorum.

Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Herkese aynı standartta hizmet veren genel sağlık sistemimize gıpta ile bakılıyor.

Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum.



İlave kapasiteye gerek kalmadan salgının yayılma hızını kırdık.



Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. Şehrimizin her tarafını sağlık yatırımlarla donattık.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI KAVGA DEĞİL ESER SİYASETİDİR"



Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor. Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Koalisyonların ülkemizi nasıl dibe ittiğinin en önemli kanıtı son 18 yıldaki yatırımlardır. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Laf yerine eserlerin yarıştırıldığı yeni Türkiye için mücadele edeceğiz.



Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur.



Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir.

"SEFERBERLİK RUHUYLA DESTEK VERMELİYİZ"

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada olduğu gibi bize de etkileri oldu.

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüme ile diğer ülkelerden ayrıştı. Dünya ekonomisinin önde gelen ülkeleri kayıplarını nasıl telefi edeceklerini bilmiyor.

Daha çok çalışarak üreterek bu fırsatı değerlendirmede kararlıyız.

Önce hızlı bir toparlanma daha sonra hızlı bir atılım içine gireceğiz. Seferberlik ruhuyla hep birlikte bu sürece destek vermeliyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdi. Bu hastaneler İstanbul'u sağlık merkezi haline getirecek.

Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ



Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin, 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Hastanede 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor.