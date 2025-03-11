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Acil harekete geçildi! Belde karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, sahipli bir köpekte kuduza rastlanması üzerine karantinaya alındı.

AA11 Mart 2025 Salı 23:30 - Güncelleme:
Acil harekete geçildi! Belde karantinaya alındı
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Alınan bilgiye göre, bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine beldede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı.

SALDIRGAN HAREKETLER SERGİLEDİ

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı.

Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti.

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