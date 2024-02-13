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  • Acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakaladı
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Acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakaladı

Mersin polisi terör örgütü DEAŞ'la ilgili operasyonda acil yakalama mesajıyla (difüzyon) aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

IHA13 Şubat 2024 Salı 13:05 - Güncelleme:
Acil koduyla aranan Rus şüpheli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakaladı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hakkında difüzyon bulunan Rusya uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesinde yapımı devam Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DEAŞ
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  • tutuklama

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