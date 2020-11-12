Star.com.tr 12 Kasım 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:45

Alman Dış Politika Derneği (DGAP) Uzmanı Andras Rasch, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARABAĞ ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından ateşkes konusunda Rusya'nın zayıf rol oynadığına ve ilk denemede başarılı olamadığına vurgu yapan Alman uzman anlaşmada Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE BÖLGEDE ETKİSİNİ ARTIRDI"

Ateşkes anlaşmasının Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturulmasını öngören hükmünün önemli olduğunu belirten Rasch, Türkiye'nin bölgede etkisini arttırdığını ifade etti.



"AÇILACAK KORİDOR TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Rasch, "Böyle bir koridorun yaratılması Türkiye için büyük bir başarıdır. Gerçek şu ki, bu koridor Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan bir kara bağlantısı kurulmasını mümkün kılıyor" dedi.



"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİSİ ORTAK ÇIKARLARA DAYANIYOR"

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere değinen Rasch, "Her halükarda, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu unutmamalıyız. Kendisi önemli bir NATO üyesi ve yakın bir ABD askeri müttefikidir. Rusya ile Türkiye arasında ortak çıkarlara dayalı ortaklık görüyorum" dedi.

"TÜRK ÇIKARLARI DİKKATE ALINDI"

Türkiye'nin Azerbaycan'daki etkisi önemli ölçüde arttığını söyleyen Alman uzman, "Dağlık Karabağ konusundaki anlaşmazlığa gelince, evet Rusya Türkiye ile işbirliği yapmalıydı, Türk çıkarları dikkate alınmalıydı, bu gerçekleşti" dedi.

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