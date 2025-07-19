İstanbul Kemerburgaz'da geçen yıl Timur Cihantimur'un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşiyle ailesi arasındaki gerginlik sürüyor.

Gelinlerini ihanetle suçlayan Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Şükriye Aci'nin torunları Pars'ı (2) göstermediği iddiasıyla dava açtı.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre, davaya cevap veren Şükriye Aci, kayınpederi ve kayınvalidesinin torunları Pars'la görüşmek için hiçbir girişimde bulunmadığını, hiçbir zaman yardım ve ilgi göstermediğini belirtti.