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Açılan davaya cevap verdi! ''Bir gün bile gelmediler''

Timur Cihantimur'un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi ve ailesi arasındaki gerginlik devam ederken, Aci'nin annesi ve babası torunlarını göstermediği gerekçesiyle dava açtı. Davaya cevap veren Şükriye Aci, kayınpederi ve kayınvalidesinin torunlarını görmek için hiçbir girişimde bulunmadıklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Açılan davaya cevap verdi! ''Bir gün bile gelmediler''
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İstanbul Kemerburgaz'da geçen yıl Timur Cihantimur'un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşiyle ailesi arasındaki gerginlik sürüyor.

Gelinlerini ihanetle suçlayan Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Şükriye Aci'nin torunları Pars'ı (2) göstermediği iddiasıyla dava açtı.

Aci Ailesi'nden gelinlerine dava

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre, davaya cevap veren Şükriye Aci, kayınpederi ve kayınvalidesinin torunları Pars'la görüşmek için hiçbir girişimde bulunmadığını, hiçbir zaman yardım ve ilgi göstermediğini belirtti.

Şükriye Aci'nin dilekçesinde "Pervin ve Özer Aci'nin söylemleri çocuğun ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimini engelleyecek, anne ile çocuk ilişkisine zarar verecektir" denildi.

Şikayetten vazgeçmenin bedeli belli oldu
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