İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0138
  • EURO
    40,9598
  • ALTIN
    3751.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acılı aileler bayramda evlatlarına kavuşmak istiyor
Güncel

Acılı aileler bayramda evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

AA28 Mart 2025 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Acılı aileler bayramda evlatlarına kavuşmak istiyor
ABONE OL

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2034'üncü güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 382 oldu.

Yaz-kış, kar-yağmur, bayram, salgın ve deprem demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu.

Evlatlarına kavuşma ümidi taşıyan aileler, Ramazan Bayramı'nda çocuklarından müjdeli haber bekliyor.

- "İNŞALLAH BU BAYRAM OĞLUM GELİR"

Anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, bu bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini söyledi.

15 yıldır çocuğunu görmediğini anlatan Uslu, "30 bayramdır çocuğumdan uzağım. Bayram gelince yaramız daha derinleşiyor. İnşallah bu bayram oğlum gelir." dedi.

Oğlundan müjdeli bir haber beklediğini anlatan Uslu, "O zaman bayramımız bayram olacak, çifte bayram yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "19 BAYRAMDIR ÇOCUĞUMDAN AYRIYIM"

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. 19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum inşallah bayramda gelir, biz de sevinir, çifte bayram yaşarız."

Demir, evladına "Teslim ol" çağrısı yaptı.

- "ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Anne Hatice Levent de anne ve babalar olarak çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirdi.

20 bayramı kızından ayrı geçirdiğini ifade eden Levent, şunları kaydetti:

"20 bayramdır Fadime'min yolunu gözlüyorum. Hepimiz burada çocuklarımızı bekliyoruz. İnşallah bu bayramımız mutlu geçer."

- "İNŞALLAH EVLATLARIMIZA KAVUŞUR, ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ"

Anne Süheyla Demir de aileler olarak evlatlarına kavuşmak için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Bayramda kızına kavuşmak istediğini belirten Demir, "Kararlıyız, evlatlarımızı alana kadar buradan gitmiyoruz. Bayramlarımız hep buruk geçiyor. Mutlu bir bayram geçirmek istiyoruz. İnşallah bu sefer evlatlarımıza kavuşur, çifte bayram yaşarız." diye konuştu.

Baba Süleyman Aydın ise oğlu Özkan'a kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini vurguladı.

20 bayramdır evladını görmediğini anlatan Aydın, "Oğlumdan haber alamıyorum. Tek temennimiz bir an önce evlatlarımıza kavuşmak. Oğlum Özkan gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum Özkan'a kavuşursak o gün bayramımız olur." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.