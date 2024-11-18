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Acılı aileler bebek katilleriyle yüzleşecek

Özel hastanelerle anlaşıp 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi, bugün hâkim karşısına çıkacak. Mağdur aileler 'Bebeklerimizin katilleriyle yüzleşeceğiz. Bu şebeke en ağır cezayı almalı' dedi.

Akşam Gazetesi18 Kasım 2024 Pazartesi 08:07 - Güncelleme:
Acılı aileler bebek katilleriyle yüzleşecek
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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine 8 bin TL için sevk edip ölümlerine neden oldukları belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayacak duruşmada hâkim karşısına çıkacak. Duruşmanın 5 gün sürmesi bekleniyor. 1399 sayfalık iddianamede hayatını kaybeden 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören" olarak geçiyor.

MAHKEMEDE YÜZLEŞECEĞİZ

Yenidoğan çetesi davasında 'mağdur' sıfatı ile yer alan acılı aileler AKŞAM'a konuştu. Havvanur bebeğin babası Yusuf Karakoç, duruşmaya katılacağını ve kızının ölümünden sorumlu olan Doktor Dursun Eryılmaz ile yüzleşeceğini belirterek "Onların yargı önünde hesap verdiğini görmek içimize su serpecek. Evlatlarımızı öldürenlerle sonunda yargı önünde yüzleşeceğiz" dedi. Ayaz bebeğin babası Erhan Karaduman da duruşma salonundaki yerini alacağını belirterek, "O gün geldi. Yargıya güvenimiz tam. Tüm gerçekler ortaya çıkacak" dedi. İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. 10 bebeğin ölümüyle ilgili ana davadaki mağdurların dışında, 100'ü CİMER üzerinden olmak üzere toplam 350 şikayet daha yapıldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALILAR"

Çete lideri Fırat Sarı'nın hastanesinden çocuğu kronik karaciğer hastası olarak çıkıp mağdur ailelerden, Neslihan Tuğçe Paksoy, "Çocuğumu para için 4 kez entübe etmişler. Bu şebeke en ağır cezayı almalı. Türkiye idam cezasını artık konuşmalı" dedi.

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