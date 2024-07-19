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Acılı ailelerden CHP ve TİP'li vekillere tepki: Bunlarda insan sevgisi bile yok

Çocukları köpek saldırısına uğrayan acılı ailelerden CHP ve TİP'li vekillere tepki gösterdi. Komisyonda muhalefet vekillerinin üzerine yürüdüğü Melin'in annesi Derya Pınar, 'İnsan sevgisini hayvan sevgisine değişiyorlar' dedi.

Akşam Gazetesi19 Temmuz 2024 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Acılı ailelerden CHP ve TİP'li vekillere tepki: Bunlarda insan sevgisi bile yok
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Kızı Melin'i köpek saldırısı nedeniyle kaybeden anne Derya Pınar, TİP'li ve DEM'li vekillerin Meclis çatısı altında gösterdikleri vicdansızlığın şokunu yaşıyor.

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) annesi Derya Pınar da başıboş sokak köpekleri ile ilgili yasal düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Komisyonunda yasayı savununca TİP'li milletvekili Sera Kadıgil'in sözlü saldırısına uğradı. Pınar'ın üstüne yürüyen Kadıgil'e toplumun her kesiminden tepki yağdı. Kadıgil'in daha önce çocuklarla ilgili attığı tweet yeniden gündeme geldi.

VEKİL OLMUŞLAR ANCAK...

TBMM Komisyonunda yaşananları Akşam Gazetesi'ne anlatan Derya Pınar, "Vekil olmuşlar ama sağlıklı düşünemiyorlar " dedi. Bir kadının, evladını kaybetmiş bir başka kadına bu şekilde nefret kusmasını kabullenemediğini kaydeden Pohün, "Hiç biri anne değilmiş ama anne olsalar da bizi anlayacaklarını sanmıyorum. Onlar insan sevgisini hayvan sevgisine değişiyorlar. Bu kadar sinirlenmelerinin sebebi bu güne kadar hiç gerçekle yüzleşmemişlerdi. Mecliste kızımın kanlı ayakkabısıyla karşılarına dikilip bu sorunun insanların canına mal olduğunu haykırınca kendilerini kaybettiler" diye konuştu.

ÇÖZÜM SUNMADILAR

Milletvekillerinin ailelere yönelik saldırılarını kınayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Muhalefet bize çözüm önerisi getirmedi, bizim hayvanları da koruyacak ve onları sağlıklı barınaklarda yaşamalarını sağlayacak kanun teklifine karşı çıkıyorlar" diye tepki gösterdi.

Acılı ailelerin üzerine yürüdüler
  • Derya Pınar

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