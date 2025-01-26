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Acılı ailelere çirkin ve ahlak dışı sözler! Bakan Tunç: Asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, kimliği tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA/AA26 Ocak 2025 Pazar 07:40 - Güncelleme:
Acılı ailelere çirkin ve ahlak dışı sözler! Bakan Tunç: Asla kabul edilemez
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Bolu Kartalkaya'da bulunun otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak hakaret edilmesi iddiaları sonrasında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı

ŞÜPHELİLERE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip, arayarak alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

Otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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