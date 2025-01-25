İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.