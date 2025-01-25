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Acılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi: Başsavcılık harekete geçti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 23:32 - Güncelleme:
Acılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi: Başsavcılık harekete geçti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

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