Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ devam ediyor. 70’nci günü geride bırakan nöbete

5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken PKK’lılar tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen 24 yaşındaki oğlu Ömer için katılan Ağrılı baba Salih Gökçe, “HDP’lilere sesleniyorum. Burada para için beklediğimizi söylüyorlar. Hiçbir anne ve baba evladını para ile beklemez. Biz eli kanlı terör örgütü değiliz para için bekleyelim. Onlar para istiyorlarsa biz aileler olarak ihtiyaçlarını karşılarız yeter ki bizim evlatlarımızı getirsinler” diye konuştu. Gökçe, “Ben çocuğumu ölü veya diri HDP’den istiyorum. HDP çocuklarımızı getiremiyorsa yerini söylesin” dedi.

KÖKLERİ KURUSUN

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2015 yılında usta birliğine giderken PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil için Gaziantep’ten gelen anne Cennet Kabaklı da, 70 gün değil, 70 yıl da olsa evlatlarının döneceği günü bekleyeceklerini söyledi. Kabaklı, “Oğlumu bıraksınlar, bütün askerlerimizi, polislerimizi bıraksınlar. Diğer annelerin evlatlarını da bıraksınlar. Yazık artık, birazcık vicdanları varsa bıraksınlar. Kendi çocuklarını, evlatlarını gözlerinin önüne getirsinler. İnşallah kökleri de biter, PKK, HDP diye bir şey kalmaz. Bundan sonra başka anne babaların ciğerleri yanmasın. Buradan diğer anne babalara da sesleniyorum, gelsinler evlatlarını beklesinler bizimle beraber. Burada otursunlar, korkmasınlar” ifadelerini kullandı.

KÜRTLER ÜZERİNDE OYUN OYNUYORLAR