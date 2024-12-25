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Acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1941'inci gününde devam ediyor.

Anne ve babaların, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişi sürüyor.

Ailelerin oturma eylemi yaptığı alanda "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" kapsamında Grup Tillo müzik dinletisi sundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça eserlerin seslendirilmesi sırasında bazı annelerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Programda ayrıca mevlit okutuldu, dualar edildi.

Programa, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

  • diyarbakır anneleri

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