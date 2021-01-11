Acılı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:28

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 497'nci gününde devam ediyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, evlatlarını HDP'den istediklerini söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Sancar, "Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Bütün anneler ve babalar kararlıyız. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 497 gün daha geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Evlat acısı çektiğini anlatan Sancar, "Kızım küçüktü, simasını bile unuttum artık. Kızım hem arkadaşım hem de sırdaşımdı. Onlardan Şeyma'mı, canımı, ciğerimi istiyorum. HDP evladımı nasıl götürdüyse öyle de getirsin. Hakkım olan evladımı istiyorum. Evladımı versinler." diye konuştu.

Sancar kızı Şeyma'ya güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulanarak, "Orası senin yerin değil. Senin hayalin okumaktı. Onlar sizi korkutuyorlar. Onları dinleme. Asker, polis gördüğün zaman gel, onlara teslim ol. Korkma." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den 15 yaşında çobanlık yaparken kaçırılan Savaş Yiğit için oturma eylemi yapan ağabey Haydar Yiğit, kardeşinden 11 yıldır haber alamadığını, kardeşine kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

Kardeşini HDP'den istediğini dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun buraya ilk gelenlerden. Onları gördük, içimiz rahatladı. Ablalarımızı, kardeşlerimizi almadan buradan gitmeyiz. Şu an HDP'nin önündeyiz. Kardeşimi HDP'den istiyoruz. HDP kardeşimi getirmeden buradan gitmeyeceğim."

Yiğit, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.