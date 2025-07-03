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Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eski HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.

IHA3 Temmuz 2025 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor.

'ARKADAŞLARININ ELİNDEN TUT HEP BERABER GELİN OĞLUM'

Güzide Demir, oğlu Aziz Demir için burada olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 10 yıldır oğlumdan ayrıyım, oğlumu istiyorum, oğlumu bana versinler. Biz, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Barışın sesi var, bizde bu barışı dileyeceğiz. İnşallah bu barış olur hepiniz geleceksiniz. Arkadaşlarının elinden tut hep beraber gelin oğlum" dedi.

'ÖRGÜT SİZE ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY VEREMEZ'

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ ise, 6 yıldır bu çadırda evlat nöbeti tuttuklarını ve çocuklarını almadan buradan ayrılmayacaklarını vurguladı. Üçdağ, "Bu 'Terörsüz Türkiye' örgüt için gerçekten şu anda bir fırsat. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum. Örgütün yalanlarına kanmayın, örgüt size ölümden başka hiçbir şey veremez. Bakın şöyle bir düşünün örgüt 40 küsur yıldır bu davayı sürdürüyor. Bu davada 100 binlerce insan öldü. Ne oldu peki? Hiçbir şey. Örgütün yalanlarına inanmayın, silahlarınızı bırakın gelin" diye konuştu.

  • diyarbakır anneleri
  • terör örgütü

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