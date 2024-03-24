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Acılı ailelerin oturma eylemi devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

AA24 Mart 2024 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Acılı ailelerin oturma eylemi devam ediyor
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Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1665'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak istediğini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Uslu, "Devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. Oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan eve geri dön. Seni alana kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum devletimize, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Anne Güzide Demir de oğlu Aziz'e kavuşmak için ramazan ayında da eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "HDP'den çocuğumuzu alacağız. Buradan gitmeyeceğiz. Eylemimizde kararlıyız. Aziz, seni çok özledim. Eve gel, orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • terör örgütü pkk

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