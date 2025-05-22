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Acılı ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Acılı ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2089'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan yaklaşık 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Anneler olarak eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımız dönene kadar da buradayız. İnşallah oğlum gelir kavuşuruz. Bu sevinci hep beraber anneler olarak burada yaşarız." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Tokay, "Kurban Bayramı yaklaştı. İnşallah evlatlarımızı alıp çifte bayram yaşarız. Anne ve babalar olarak evlatlarımızın hasretini çekiyoruz, evlatlarımızı versinler." diye konuştu.

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