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Acılı ailenin tek tesellisi minik Hatice

Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşiyle hayallerini kızı Hatice Umay ile gerçekleştirecek. Güler, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:35
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Ankara'da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), eşi Döndü Güler'in (26) yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Bebeğini gözünün önünden ayırmayan Güler, eşinin acısını Hatice Umay ismini verdikleri kızıyla dindirmeye çalışsa da gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yaşadığı acının tarifi olmadığını aktaran Güler, AA muhabirine, hayallerinin eşinin ölümüyle hüzne dönüştüğünü söyledi.

Hayatlarının birden değiştiğini aktaran Güler, "Eşim sürekli çocuk hayali kuruyordu. Evlendiğimizde ilk yıllar çocuğumuz olmadığı için çok üzülüyordu. Onu sürekli teselli ediyordum. Bebeğimiz, olacağını öğrendiğimizde mutluluktan havalara uçmuştuk. Bebeğim büyüyecek, elinden tutup parklara götürecektik. El emeğiyle kıyafetler dikmişti. Heyecandan yerinde duramıyordu." diye konuştu.

Babaanne Azime Güler, bugüne kadar çocukları için bundan sonra da torunu için yaşayacağını belirtti.

Gelinin emanetine gözü gibi bakacağını anlatan Güler, "Döndü'nün güler yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Mekanı cennet olsun. Yavrumun bezinden mamasına her ihtiyacıyla ben ilgileneceğim." dedi.

Erol Güler, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

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