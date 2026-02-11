İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6499
  • EURO
    52,0464
  • ALTIN
    7115.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acılı anne dağa kaçırılan oğluna seslendi: Sizi kandırmışlar, teslim olun
Güncel

Acılı anne dağa kaçırılan oğluna seslendi: Sizi kandırmışlar, teslim olun

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Dağa kaçırılan oğlundan yıllardır haber alamadığını söyleyen anne Şahinaz Özcan, 'Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sizi kandırmışlar.' dedi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Acılı anne dağa kaçırılan oğluna seslendi: Sizi kandırmışlar, teslim olun
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, dağa kaçırılan oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Yıldız, "Kar, yağmur ve çamur dinlemeden buraya geliyorum. Bir damla kanım kalana kadar oğlumun peşinden gideceğim. Oğlum, yanıma gel, sorunun neyse ben çözeceğim. Kimse senin peşinden gelmiyor. Kimse seni benim gibi sevmiyor. Sen kalbimin bir parçasısın." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Var mı, yok mu, bilmiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sizi kandırmışlar." dedi.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.