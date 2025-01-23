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Acılı anne oğluna seslendi: Beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Anne Zümrüt Salim ise evladına teslim olması çağrısında bulundu. Salim, 'Beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol.' dedi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Acılı anne oğluna seslendi: Beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, gazetecilere, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Hakkımız olan evlatlarımızı DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler. Çocuklarımızın kalemini kırıp eline silah verdiler. Çocuklarını da çocuklarımızın kanıyla okutuyorlar. Devletimiz çocuklarımıza kavuşmamız için büyük bir mücadele veriyor. Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz."

Anne Zümrüt Salim ise evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum Hamza'ya 6 yıldır kavuşmaya çalışıyorum. Beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Bu acıya dayanamıyorum artık. Kimin için oralardasın? Bizi düşünmüyor musun? Yıllardır dönmeni bekliyoruz." dedi.

  • Dağa kaçırılan çocuklar
  • DEM Parti eylemi
  • Anne Zümrüt çağrı

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