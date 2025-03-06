Acılı evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2012'nci gününde sürüyor.

Annelerin evlat nöbetine, 24 yaşındayken çalışmak için gittiği Şanlıurfa'dan 7 ay önce dağa götürülen oğlu Abdullah için gelen baba Remezan Kazaylek de oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır'da oturan baba Kazaylek, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Oğlum sen neredesin? Evladım Şanlıurfa'da kara yolunda çalışıyordu. Ondan haber alamadım. Irak'a kadar gittim. Orada kayıp ilanı için dilekçe verdim. Oğlum gelsin, teslim olsun." ifadelerini kullandı.