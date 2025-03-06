İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4376
  • EURO
    39,4964
  • ALTIN
    3399.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Acılı evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Acılı evlat nöbetine bir aile daha katıldı
ABONE OL

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2012'nci gününde sürüyor.

Annelerin evlat nöbetine, 24 yaşındayken çalışmak için gittiği Şanlıurfa'dan 7 ay önce dağa götürülen oğlu Abdullah için gelen baba Remezan Kazaylek de oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır'da oturan baba Kazaylek, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Oğlum sen neredesin? Evladım Şanlıurfa'da kara yolunda çalışıyordu. Ondan haber alamadım. Irak'a kadar gittim. Orada kayıp ilanı için dilekçe verdim. Oğlum gelsin, teslim olsun." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • HDP il binası
  • çocuk kaçırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.