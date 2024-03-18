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Açılışı Bakan Uraloğlu yapacak! Bilecik-Yenişehir yolu hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Mart Çarşamba günü Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Açılışı Bakan Uraloğlu yapacak! Bilecik-Yenişehir yolu hizmete giriyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Mart Çarşamba günü bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik'e gelecek. Bakan Uraloğlu ilk olarak 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak. Ardından Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kentte son olarak esnaf ziyareti yapacak.

Bakan Uraloğlu, Bilecik ziyaretin ardından Bozüyük ilçesine geçecek. 14.00'te AK Parti Bozüyük SKM'ni ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu ardından esnaf gezisi yapacak.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Bilecik-Yenişehir

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