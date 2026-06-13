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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Ankara Havalimanı hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın 'Ankara Havalimanı' olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Ankara Havalimanı hizmete giriyor
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Uraloğlu, NSosyal hesabından, Ankara Havalimanı'nın açılışına ilişkin bilgi verdi.

Başkentin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde de dünya liderlerinin karşılanacağı havalimanını yeni ismiyle duyuran Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, paylaşımda yer verdiği görselde, törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

  • nato zirvesi
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