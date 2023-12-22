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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak... Sabiha Gökçen'de tarihi gün için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini 30 milyondan 70 milyona çıkartması planlanan yeni pistin son hazırlıklar tamamlandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak... Sabiha Gökçen'de tarihi gün için geri sayım başladı
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Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak olan ikinci pist için son hazırlıklar tamamlanırken, yolcu kapasitesini 30 milyondan 70 milyona çıkartması planlanan yeni pistin yapımında sona yaklaşıldı.

Yapımına 2014'te başlanan ikinci pistin uzunluğu ise 3 bin 500 metre olarak planlandı.

İkinci pist ile birlikte havalimanına yeni bir terminalin de kazandırılması planlanırken, bakım tesislerinin hizasına yapılacak bu terminal ile yolcu akışının hızlandırılması ön görülüyor.

Yeni pistin devreye girmesi ile birlikte eski pistin yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınması planlanırken, 2024'ün başından itibaren iki pistli operasyonun başlaması ön görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler sonrasında ise paralel yaklaşma ve kalkış sayesinde hızlı bir akışın sağlanması bekleniyor.

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