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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Akşehir Taş Medrese açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans sistemiyle katılacağı törenle Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışını yapacak.

DHA23 Aralık 2020 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:38
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Akşehir’deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese’de 1960- 1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon yapıldı. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabildi. Onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede; neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu. 2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon- teşhir- tanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk- İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenecek. Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.

Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

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