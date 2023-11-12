Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Dev tesis bugün hizmete giriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını dile getirdi. Göktaş tesise ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tesis sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesiste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı.

Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor.

Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak."

'FATİH'İN TORUNUSUN GELECEK YIL BİTİRİRSİN'

Başkan Erdoğan, Mayıs 2022'de temelini attığı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi için müteahhide, "Ne kadar zamanda bitirirsin" diye sormuş,

"36 ay" yanıtını alınca, "Sen nasıl Fatih'in torunusun. 24 saat esasıyla çalışıp gelecek yıl bitireceksiniz" demişti. Proje, 1.5 yılda tamamlandı.