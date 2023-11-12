İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Dev tesis bugün hizmete giriyor
Güncel

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Dev tesis bugün hizmete giriyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşa edilen ve yapımı tamamlan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak.

12 Kasım 2023 Pazar 08:07 - Güncelleme:
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Dev tesis bugün hizmete giriyor
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını dile getirdi. Göktaş tesise ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tesis sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesiste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı.

Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor.

Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak."

'FATİH'İN TORUNUSUN GELECEK YIL BİTİRİRSİN'

Başkan Erdoğan, Mayıs 2022'de temelini attığı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi için müteahhide, "Ne kadar zamanda bitirirsin" diye sormuş,

"36 ay" yanıtını alınca, "Sen nasıl Fatih'in torunusun. 24 saat esasıyla çalışıp gelecek yıl bitireceksiniz" demişti. Proje, 1.5 yılda tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.