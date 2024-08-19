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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: Kariye Camii için yeni düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan, uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan Tarihi Kariye Camii'ne biletli ziyaretler başladı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: Kariye Camii için yeni düzenleme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

15 DAKİKA ÜCRETSİZ

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.

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