Acımız hiç dinmedi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018’de, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın acısı dinmiyor. Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın Şarkışla Garnizon Şehitliği’ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor. Torunu ve kızı için dua eden, mezarların bakımını yapıp, çiçekleri de suluyor.

MEZARLIKTA DERTLEŞİYOR

Suudiye Demir, şehitlerinin kabrinde yaptığı açıklamada, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını anlatarak “Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla” diye konuştu.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Saldırının faillerinin yakalandığını anımsatan Demir, teröristin ve ailesinin de benzer acıları yaşamasını diledi. “Bu şehitlere artık ‘dur’ desinler. Bizim gibi başka analar yanmasın” diyen Demir kızı Nurcan ve torunu Bedirhan’ın mezarlarının hiç boş kalmadığını, şehit bebek ve annesinin kabirlerinde her gün dua eden insanlarla karşılaştığını söyledi.

ACILARI BUGÜN GİBİ

Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin eşi Şener Ergüven de aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç eksilmediğini anlatarak “Sanki dün gibi, bugün gibi yaşıyoruz acıyı. Üzerinden o kadar gün geçse de acı dinmiyor. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan, çevremizden kabristanı boş bırakmıyorlar. Dualarını eksik etmiyorlar” şeklinde konuştu.