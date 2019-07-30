Acımız hiç dinmedi
PKK’lı caniler tam bir yıl önce Anne Nurcan Karakaya ile Bedirhan bebeği alçakça katletmişti. Kızı ve torunu şehit olan Suudiye Demir “Senesi oldu, acıları hiç dinmedi” dedi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018’de, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın acısı dinmiyor. Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın Şarkışla Garnizon Şehitliği’ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor. Torunu ve kızı için dua eden, mezarların bakımını yapıp, çiçekleri de suluyor.
MEZARLIKTA DERTLEŞİYOR
Suudiye Demir, şehitlerinin kabrinde yaptığı açıklamada, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını anlatarak “Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla” diye konuştu.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Saldırının faillerinin yakalandığını anımsatan Demir, teröristin ve ailesinin de benzer acıları yaşamasını diledi. “Bu şehitlere artık ‘dur’ desinler. Bizim gibi başka analar yanmasın” diyen Demir kızı Nurcan ve torunu Bedirhan’ın mezarlarının hiç boş kalmadığını, şehit bebek ve annesinin kabirlerinde her gün dua eden insanlarla karşılaştığını söyledi.
ACILARI BUGÜN GİBİ
Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin eşi Şener Ergüven de aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç eksilmediğini anlatarak “Sanki dün gibi, bugün gibi yaşıyoruz acıyı. Üzerinden o kadar gün geçse de acı dinmiyor. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan, çevremizden kabristanı boş bırakmıyorlar. Dualarını eksik etmiyorlar” şeklinde konuştu.
ŞEHiTLERi YARALAMIŞTIR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden karar sonrası yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, göğsünü çekinmeden kurşunlara siper eden güvenlik güçleri ile ülkesini seven bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derin bir üzüntüye sevk ettiği, şehitlerin aziz hatırasını yaraladığı ifade edilerek şöyle denildi: Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletin terör odaklarına karşı kendi bütünlülkesini seven bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derin bir üzüntüye sevk ettiği, şehitlerin aziz hatırasını yaraladığı ifade edilerek şöyle denildi: Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletin terör odaklarına karşı kendi bütünlüğü ile vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı mücadeleyi itibarsızlaştırmak ile terörle mücadele ettiği için devleti suçlkesini seven bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derin bir üzüntüye sevk ettiği, şehitlerin aziz hatırasını yaraladığı ifade edilerek şöyle denildi: Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletin terör odaklarına karşı kendi bütünlüğü ile vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı mücadeleyi itibarsızlaştırmak ile terörle mücadele ettiği için devleti suçğü ile vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı mücadeleyi itibarsızlaştırmak ile terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
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