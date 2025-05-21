Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

TÜRKİYE'YE İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

ABD'de mahkeme, 11 Şubat 2025 tarihinde, ülkede tutuklu yargılanmaya devam eden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar vermişti.

ÖLEN ACİ'NİN AİLESİ TÜM ŞİKAYETLERİ GERİ ÇEKTİ

Türkiye'nin aylarca konuştuğu, her detayının merakla takip edildiği olayla ilgili dikket çeken bir gelişme yaşandı. Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden vazgeçti. Söz konusu kişiler bu kararın nedenini ise 'maddi ve manevi zararlarının giderildiğini' gerekçe gösterdi.

Aci'nin babası Özer Aci ise şikayetinden vazgeçmediğini ifade ederek, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" dedi.