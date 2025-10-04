İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acıpayam'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Güncel

Acıpayam'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

IHA4 Ekim 2025 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Acıpayam'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
ABONE OL

Kaza, Acıpayam ilçesi Çameli Karayolunun Aliveren Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fuat Akman (53) idaresindeki 20 R 4382 plakalı otomobil seyir halindeyken karşı şeritten gelen 07 BYD 512 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Fuat Akman idaresindeki otomobil takla atarak yan tarafta bulunan tarlaya uçtu. Diğer otomobil ise kaza sonucunda kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Fuat Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı zamanda 4 yaralıyı olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile en yakın hastaneye sevk etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Fuat Akman'ın emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından görgü tanıkları yolda acilen önlem alınmasını ve tırtıl oluşturulmasını dile getirdi. Fuat Akman'ın cenazesinin bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi'nde öğle namazına müteakip defnedileceği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.