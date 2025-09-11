İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2888
  • EURO
    48,6151
  • ALTIN
    4828.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acıpayam'da üç araçlı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Acıpayam'da üç araçlı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
Acıpayam'da üç araçlı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Burdur'un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı hafif ticari araç, Acıpayam'a bağlı Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen kamyonet, karşı şeritten gelen araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı.

Kazada metal yığınına dönen Tofaş marka otomobilde bulunan K.Ö. adlı kadın hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kontrolü olarak trafiğin sağlandığı Denizli – Antalya karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.