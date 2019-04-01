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Acıpayam'da 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildiği bildirildi.

  • AA
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Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini söyledi.

İlçedeki okulların yarın ve çarşamba günü tatil edildiğini belirten Karahan, "Acıpayam'daki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldık. Salı ve çarşamba günü dinlenecekler. Depremzede çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek veriliyor." dedi.

İlçede dün saat 14.30'da meydana gelen depremin ardından, büyüklüğü 1 ve üzerinde bir çok artçı sarsıntının yaşandığını belirten Karahan, "Şu ana kadar çok şükür bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremzedelere sürekli hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz. Deprem sebebiyle kurumlarımız gereken işlemleri sürdürüyor." diye konuştu.

Acıpayam ilçesinde dün gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 144'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

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