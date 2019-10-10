Açlık Oyunları filmi konusu nedir? Açlık Oyunları filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam akşam saat 19:30'da Beyaz Tv'de izleyici karşısına çıkacak olan Açlık Oyunları filmi izleyenleri ekrana kilitleyecek. 2012 yılında vizyona giren Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminin yönetmen koltuğunda Garry Ross yer alıyor. Türkiye'de 22 hafta boyunca gösterimde kalan film bu süre zarfında 650.382 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 6.101.575,60 TL hasılat elde etti. Açlık Oyunları filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AÇLIK OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka gözdağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Katniss'in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar.

AÇLIK OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Açlık Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Leny Kravitz, Wes Bentley, Donald Sutherlend yer alıyor.