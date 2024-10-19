İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Açlıkla mücadele eden Somali halkına Türkiye'den yardım eli
Güncel

Açlıkla mücadele eden Somali halkına Türkiye'den yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) açlıkla mücadele eden Somali halkına gönderilen 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan 'İyilik Gemisi' Somali'ye ulaştı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Açlıkla mücadele eden Somali halkına Türkiye'den yardım eli
ABONE OL

Somali Afet Yönetimi Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, Türkiye'den gönderilen gıda, çadır ve hijyen malzemeleri ile dolu geminin başkent Mogadişu'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İyilik Gemisi"ndeki yardımların törenle SODMA'ya teslim edildiği kaydedildi.

Teslim törenine Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, SODMA Başkanı Mohmut Moallin Abdulle ve üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

"BÜYÜK BİR GEMİ TESLİM ALINDI"

Açıklamada, "Mogadişu'nun ana limanında Türk hükümetinin ihtiyaç sahibi Somali halkına yardım sevkiyatı yapması amacıyla büyük bir gemi teslim alındı." denildi.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama'nın Türk hükümetine teşekkür ettiği anlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.