Acun Ilıcalı yardım kampanyasında ne kadar topladı? Acun yardım kampanyasında ne kadar para topladı?

27.01.2020 09:48 - Güncelleme: 27.01.2020 09:48

Acun Ilıcalı yardım kampanyasında ne kadar para topladı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ için rekor bağış toplandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek Kampanyası'nda Elazığ depremi için toplamda 51 Milyon lira gibi büyük bir yardım parası toplanırken gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 Milyon lira ile Cemil Kazancı oldu.

ACUN ILICALI YARDIM KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLADI?

Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı. Gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 Milyon lira ile Cemil Kazancı oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 20 BİN TL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi.

ÇAVUŞOĞLU : 1 MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Canlı yayına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "1 maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. 26 bin TL maaşım. Eşim Hülya hanımda yanımda oda bir maaşını kampanyanıza bağışlıyor" dedi.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.

REKOR BAĞIŞ CEMİL KAZANCI'DAN GELDİ

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.

Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.

İş adamı Fettah Tamince ise Acun'un başlatığı kampanyaya 250 bin TL bağışta bulundu.