Acun Ilıcalı'nın ismini açıkladığı Ersin Korkut Survivor'dan neden elendi?

13 Mayıs 2020 Çarşamba 02:29 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 02:29

Acun Ilıcalı’nın en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor’da sürpriz gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı, bu hafta Survivor’a veda eden ismi açıklarken yarışmayı izleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Bu haftaki eleme potasında yer alan Mert ve Berkan’dan birinin elenmesi beklenirken televizyon karşısındaki izleyiciler beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Acun Ilıcalı, Survivor’a Ersin Korkut’un veda ettiğini açıklaması hem ünlüler hem de gönüllüler takımında tam bir şok etkisi yarattı.

ERSİN KORKUT SURVİVOR'DAN NEDEN ELENDİ?

Peki yarışmada gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Ersin Korkut Survivor’dan neden elendi? Ersin’in elenmesi Survivor’un diğer yarışmacılarını şoke ederken Acun Ilıcalı, Ersin’in neden elendiğini büyük bir üzüntüyle izleyicilere aktardı. Futbol maçında diz bölgesinde bir sakatlık yaşayan ve günler geçtikçe durumunun kötüleştiği öğrenilen Ersin Korkut’un çekilen filmler sonrası Survivor’a devam edemeyeceği açıklandı. Durum karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Acun Ilıcalı, Ersin’in elenmesinin kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

ERSİN'İN VEDASI KARŞISINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Ünlülerden Elif ve gönüllüler takımından Evrim Ersin’in elenmesi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir gün daha adada kalarak arkadaşlarıyla veda etmesine izin veren Acun Ilıcalı, gönüllülerin Ersin’le vedalaşma talebini geri çevirmedi.

SURVİVOR'DA ACUN ILICALI'NIN ZOR ANLARI

Elenme olayının şoku herkes yaşarken Acun Ilıcalı’nın yaşadığı zor anlar ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Ersin’in vedası karşısında büyük üzüntü yaşayan Acun Ilıcalı’nın Ersin’in köpeğiyle ilgili söylediği sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdığı gözlendi.

BU HAFTA SURVİVOR'DA ELENME OLACAK MI?

Peki bu hafta Survivor’da elenme olacak mı? Buna da Acun Ilıcalı detayları anlattı. Acun Ilıcalı, Ersin’in elenmesinden dolayı bu hafta yarışmada elenmenin olmayacağı yarışmacıların aldığı oyların haftaya bırakılacağını belirtti.