Ada seferlerine fırtına engeli: Birçok sefer iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

IHA27 Mart 2026 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ yapılan açıklamaya göre; "Geyikli-Bozcaada hattında; Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 23.00 Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 seferleri(tüm seferler)olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

  • Bozcaada seferleri
  • Gökçeada feribot iptali
  • Kuzey Ege hava durumu

