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  • Adana Valiliğinden ''sokak ortasında 2 gence işkence'' iddiasıyla ilgili açıklama
Güncel

Adana Valiliğinden ''sokak ortasında 2 gence işkence'' iddiasıyla ilgili açıklama

Adana Valiliği, 'sokak ortasında 2 gence işkence yapıldığı'na ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

AA24 Mart 2024 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Adana Valiliğinden ''sokak ortasında 2 gence işkence'' iddiasıyla ilgili açıklama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, "Seyhan ilçesinde kendi aralarındaki sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdikleri için polis tarafından durdurulan 2 gence sokak ortasında işkence yapıldığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde devriye ekibi tarafından durdurulan plakasız motosiklet sürücüsü 2006 Yüreğir doğumlu, kasten yaralama suçundan iki kaydı bulunan T.A.B. isimli şahsın ehliyetsiz olduğu fark edilmiştir. Bunun üzerine talep edilen trafik ekibi tarafından şahsa cezai işlem uygulandıktan sonra bahse konu şahıs, elinde bulunan elektrikli testereyi göstererek görevli memuru tehdit etmiş, küfür ve hakarette bulunarak polise mukavemet göstermiştir. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınmış olup emniyet birimimizce tahkikata başlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili iddialar asılsız olup Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir ilgisi bulunmamaktadır."

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