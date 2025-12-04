Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasındaki 12 silahın kaybolduğu belirlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.

Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi.

Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlendi.

Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.