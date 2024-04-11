Adalar iskelesinde bayram yoğunluğu: Uzun kuyruk oluştu

9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

"İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk "Büyükada'ya gideceğiz arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz. Bayağı kalabalık. İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç, "Havalarda sıcaktı, bizde Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık,1 saat falan oldu. Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi. Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi "İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var. Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" diye konuştu.