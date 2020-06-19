Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye ret

İHA/AA 19 Haziran 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:31

İBB’nin Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli aracın kullanımı ile ilgili Adalar Kaymakamlığı’dan izin talep etti. Adalar Kaymakamlığı Adalar’da kullanılacak araçların Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine uymadığı için taleplerini reddetti. Kurallara uymayarak izinsiz kullanılacak araçlara ise idari para cezası uygulanacak.

Kaymakamlığın yazılı yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve 88894955-622.01-24130 sayılı yazınız. İlgi sayılı yazınızda Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç alındığı, bahse konu araçların sahada teknik kontrollerinin yapılması ve araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi, test sürüşlerinin yapılması için gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda yazıda adı geçen araçların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 a/l (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir. İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacak ve araçlar trafikten men edilecek".

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA ADALAR'DA "ELEKTRİKLİ ARAÇ" TEPKİSİ



Adalar'da, atlı faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) elektrikli araçların hizmete alınması protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle Büyükada'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Kendilerine "Adaların Atları Platformu" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi.

Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.

İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.

"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti:

"Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."