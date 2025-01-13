Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ellerinde dövizlerle İBB aleyhine sloganlar attı.

Adalar Dayanışma Ağı Sözcüsü Rıdvan Yalın, Adalar'ın bütünüyle SİT alanı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini söyledi.

Her türlü uygulama öncesinde koruma kurullarının ve komisyonlarının görüşünün alınmak zorunda olduğunu aktaran Yalın, Adalar'ın bugün İBB ve İETT'ye ait kamyonlar, taksiler ve azmanbüsler nedeniyle güvenli bir alan olmaktan çıktığını belirtti.

Yalın, "İBB ve İETT yöneticileri hukuku hiçe sayıyor. Halkın tepki ve taleplerini dikkate almıyor. Yerleşimin olmadığı ormanlık alanlarda, ekolojik, kültürel, tarihi değeri olan yollarda, taşıt girişinin yasak olduğu özgün sokaklar ve caddelerde dahi turist taşımak için yoğun bir şekilde azmanbüs trafiği yaşanıyor. Artık ada sokaklarında güven ve huzur içinde yürüyüş ile spor yapabilmek mümkün değil. Adalar, çocukların sokaklarda özgürce oynayabildiği bir yer olmaktan çıktı." dedi.

Koruma alanı olan Adalar'da uygulamaların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in kişisel tercihlerine göre belirlenemeyeceğine dikkati çeken Yalın, ilçede motorlu araçlarla taşımacılığın yasal dayanağı olmadığını vurguladı.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN DEMOKRASİDEN ANLADIĞI BUYMUŞ"

İBB Başkanı İmamoğlu'na, 9 Ocak'ta Büyükada Çınar Meydanı'nda düzenlenen Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma töreninde "Adalarda azmanbüs istemiyoruz. Azmanbüsleri geri çek." dediklerini aktaran Yalın, şöyle devam etti:

"Anayasal hakkımızı kullanmamız, Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etmiş olacak ki sesimizin detone olduğunu ve protesto biçimimizden rahatsız olduğunu söyledi. Biz de kendisine sürekli tekrarladığı 'önce demokrasi' sözünü hatırlattık. Demokratik haklara saygı gereğince, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, bu tür tepkilere katlanması gerekiyordu. Bize 'Ağabey demokrasi diyorsun ama kabul edenler, etmeyenler desem kaybedeceksin. Seni mağdur etmek istemiyorum. Hangi demokrasi?' diyerek karşılık verdi. Demek Ekrem İmamoğlu'nun demokrasiden anladığı buymuş. Yandaşlarının çoğunlukta olduğunu düşündüğü bir ortamda kabul edenler/etmeyenler demekten ibaretmiş. Sadece kendisi için demokrasi istiyor. Biz, bu demokrasi anlayışını tanıyoruz."

Adalar'da azmanbüs istemediklerinin altını çizen Yalın, İmamoğlu'nun çok sesliliği detone bulduğunu, hoşuna giden ses tonunu ve işine gelen protesto biçimini görmek istediğini savundu.