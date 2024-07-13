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  • Adalar'daki vatandaşlardan İBB'ye tepki: Burası İETT'nin araç deneme istasyonu değildir
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Adalar'daki vatandaşlardan İBB'ye tepki: Burası İETT'nin araç deneme istasyonu değildir

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Okunan basın açıklamasında, ' Azmanbüs kesinlikle vizyonsuzluktur, cehalettir. Adalar, İETT'nin araç deneme istasyonu değildir. İstanbul'a bir saat uzaklıkta özel bir ekosistemdir.' denildi.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:22 - Güncelleme:
Adalar'daki vatandaşlardan İBB'ye tepki: Burası İETT'nin araç deneme istasyonu değildir
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Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan grup adına okunan "Ada Dostları ve Türkiye Yazarlar Sendikası" imzalı basın açıklamasında, minibüslerin; bisikletlinin, yayanın, yaşlının, çocukların, kirpinin, kedinin, köpeğin yolunu kestiği ifade edildi.

Adalar'ın doğal güzelliğini, kültürel zenginliğini sürdürebilmek ve gelecek kuşaklara taşıyabilmek için minibüslerin ada yollarından çıkarılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalar hepimizindir, buradaki sorunlar 'modern hizmet' adı altındaki makyajlarla çözülemez. Dünya mirası Adalar'a sahip çıkmak tüm insanların görevidir. Beton kentten kaçan İstanbulluların huzur bulduğu doğa harikası Adalar'ı şehirleştirmek akıl ve mantık dışıdır. Azmanbüs kesinlikle vizyonsuzluktur, cehalettir. Adalar, İETT'nin araç deneme istasyonu değildir. İstanbul'a bir saat uzaklıkta özel bir ekosistemdir. Ada sakinlik ve sessizliktir. Adalılar ve misafirlerimiz, kuş seslerinin yerine korna sesleri ve araba gürültüsü istemiyor. Dünyadaki benzer adaların ulaşım şeklini araştırmadan yola çıkan kamu yöneticilerini akla ve mantığa davet ediyoruz."

Grup, açıklamanın ardından Çınar Meydanı'na yürüdü.

  • Adalar İETT
  • Minibüs Protestosu
  • Özel Ekosistem

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