Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine gelen yeni Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek hakkında araştırmalar hız kazandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "Akın Gürlek kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA AKIN GÜRLEK ATANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek getirildi. Gürlek, bu atamayla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 4 yardımcısından biri oldu.

Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKIN GÜRLEK NERELI, KAÇ YAŞINDA?

Akın Gürlek daha önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapıyordu. Gürlek ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Akın Gürlek, son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık etti. Hem bu mahkemede hem de daha önce görevlendirildiği mahkemelerde verdiği kararlarla gündeme geldi.

Adalet Bakan Yardımısı olarak atanan Akın Gürlek'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair internet ortamında bir bilgi bulunmuyor.