12 Mayıs 2020 Salı 14:10 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:30

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor.

Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir.

Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir.

Danıştay'ın 125. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve noterlikler için bir yol haritası çizilmiştir. Bayram sonrası önlemler yumuşatılacaktır. Netleştiğinde paylaşılacaktır. Bilim Kurulu'nun önerileri ile normalleşme adımları atılacak.

Mahkumlar tarafından 12 Mart'tan itibaren 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir.