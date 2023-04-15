Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün onları sandığa hep beraber gömeceğiz

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, Ceylanpınar Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bozdağ, deprem konutlarının bazılarının temelinin atıldığını hatırlatarak, depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da da çok sayıda konut yapılacağını bildirdi.

Kentsel dönüşümü Şanlıurfa'nın ana gündemi haline getireceklerini ifade eden Bozdağ, depreme dayanıklı konutların yapılacağını aktardı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önünde büyük bir yol ayrımı var. 14 Mayıs, aziz milletimizin geleceğini tayin bakımından son derece önemli. Türkiye yol ayrımında bir karar vermek zorunda. 'Türkiye, tam bağımsız olan, AB'ye, ABD'ye boyun eğmeyen, kendi kendine yeten, kendi yerli otomobili, uçağı dahil her şeyi üreten bir ülke olsun diyen' Tayyip Erdoğan'ı mı seçeceğiz, yoksa şimdiden teslim bayrağını çekmiş Kılıçdaroğlu ve ekibini mi seçeceğiz? Karar burada. Türkiye'nin huzuru için ABD'yi, AB'yi, dünyayı karşısına alan, teröre Türkiye'yi ve dünyayı dar eden, sokaklarımızı, meralarımızı güven ve huzur alanına çeviren Erdoğan'ı mı seçeceğiz, yoksa bütün terör örgütlerinin destek açıklaması yaptığı Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz? Buna karar vereceğiz. İHA, SİHA, Kızılelma, yerli otomatik silah dahil pek çok şeyi yapan güçlü dünya ülkesi Türkiye yaratmak, oluşturmak isteyen Erdoğan'ı mı seçeceğiz, yoksa 'Gelince bu projelere dokunacağız' diyen zihniyeti mi seçeceğiz. Karar bizim, karar sizin."

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta kararını vereceğini kaydeden Bozdağ, "Türkiye Yüzyılı için Recep Tayyip Erdoğan" denileceğini söyledi.

- "14 MAYIS'TA SADECE KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU OLMAYACAK"

Seçimlerin ardından daha güçlü yollarına devam edeceklerinin altını çizen Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin makas değişikliğine gitmesine aziz Ceylanpınarlılar, Şanlıurfalılar izin vermeyecektir. Türkiye'nin seçimlerini Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan takip edenlere, 'Türkiye'nin iktidarını Ceylanpınarlılar belirler' denilecektir. Bizim seçimimiz, bize aittir, başka ülkelere ait değildir. Ama oralardan, buralardan Türkiye'nin seçimlerine göz diken ve bu seçimler üzerinde manipülasyon yapan, çok açık açık bunu yapan ülkeler var, istihbarat örgütleri var. Bütün onları sandığa hep beraber gömeceğiz. 14 Mayıs'ta sadece kaybeden Kılıçdaroğlu olmayacak, o kumar masasının, kirli masanın, gelecek kaygıları ve menfaatleri ülkenin önüne geçtiği söylenen masanın hesaplarını da Ceylanpınarlılar bozacak, ABD'nin, AB'nin hesaplarını da bozacak."

- ŞANLIURFA'YA YÖNELİK PROJELER

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'yı hızlı trenle buluşturacaklarını anlatarak, bu yatırımın kente yeni bir güç kazandıracağını söyledi.

Ceylanpınar'ın sorunlarını çözeceklerini ifade eden Bozdağ, ilçedeki Antep deresi hakkında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüştüğünü, çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bekir Bozdağ, Antep deresinin ıslah edileceğini kaydetti.

Enerji alanında da çalışmalar yapılacağını belirten Bozdağ, Karacadağ Yenilenebilir GES Projesinin faaliyete geçirileceğine işaret etti. Bakan Bozdağ, tarımsal elektrik konusunda da destek vereceklerini, bu konudaki proje çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Bozdağ, Şanlıurfa'nın enerji endüstri bölgesi ilan edilerek projelere destekler aktarılacağını, enerji alanındaki sorunların çözümü için gayret göstereceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın avukatlığını yapacağını söyleyen Bozdağ, Şanlıurfalılarla birlikte çalışarak enerji alanında yeni imkanları kente getireceklerini aktardı.