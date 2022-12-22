Adalet Bakanı Bozdağ'dan ''cinsel istismar'' genelgesi

Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı