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Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binaları yapanlar hakkında tahkikatlar başlatılmıştır

Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır.' dedi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binaları yapanlar hakkında tahkikatlar başlatılmıştır
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

- Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır.

- İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır.

DEPREM BÖLGELERİNE İLAVE 206 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısının 206'ya ulaştığı bildirildi.

Buna göre Kahramanmaraş'a 53, ilçeleri Elbistan'a 12, Göksun'a 2, Hatay'a 54, ilçeleri Hassa'ya 5, İskenderun'a 14, Kırıkhan'a 5, Samandağ'a 2, Adıyaman'a 52, Malatya'ya 2 ve Osmaniye'ye ilave 5 savcı gönderildi.

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