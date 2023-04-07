Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına değer veren kadro Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarıdır

Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde inşa edilecek konutlara ilişkin açıklamalarını hatırlatan Bakan Bozdağ, yeni konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Konut ve iş yeri inşaatlarının başladığını dile getiren Bozdağ, yeni şehirlerin oluşturulacağını, ayrıca eğitim ve sağlık tesislerin yanı sıra ticari alanların da inşa edileceğini aktardı.

Deprem bölgelerinde yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığını ifade eden Bozdağ, gönüllü olarak bölgede çalışan savcılara, hakimlere ve adliye personeline teşekkür etti.

Çocuk görüşme merkezlerine yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü vurgulayan Bakan Bozdağ, törenle 80'den fazla merkezin açılışının yapılacağını bildirdi.

Çocuk tesliminin daha önce icra daireleri aracılığıyla yapıldığını, çocuğun da tutanaklarda "teslime konu eşya" olarak yer aldığını hatırlatan Bozdağ, teslim işlemlerinde önceki dönemde ücret alındığını anlattı.

- "PARAYLA EVLATLARIYLA GÖRÜŞME DEVRİ KAPANMIŞ DURUMDA"

Hukuk devletinin gereklerine göre ve çocuğun üstün yararını koruyarak 2021'deki yasal değişiklikle icra yoluyla çocuk teslimine son verdiklerini, Türkiye'yi bu ayıptan kurtardıklarını ifade eden Bozdağ, çocuk görüşme merkezi sayısının 678'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, "Şu anda çocukların ailesiyle kişisel ilişki kurması vehayut da ailelerin çocuklarıyla kişisel ilişki kurması için icra dairelerine gitme ve icra marifietiyle çocuklarıyla görüşme devri bitmiş durumda. Parayla evlatlarıyla görüşme devri kapanmış durumda, zorla evlatlarıyla görüşme devri sona ermiş durumda." dedi.

Çocuklarla ilgili yapılan yasal ve anayasal düzenlemeleri de anlatan Bakan Bozdağ, çocuk haklarının ilk kez iktidarları döneminde anayasaya konulduğunu ve Türkiye'nin bu konuda adım atan sayılı ülkelerden birisi olduğunu bildirdi. Bekir Bozdağ, ayrıca çocuklar için de pozitif ayrımcılığın da anayasa hükmü olarak yer aldığını belirtti.

Çocukların yanı sıra kadın hakları konusunda da iktidarları döneminde önemli reformlara imza atıldığıne işaret eden Bozdağ, "Kadın hakları konusunda Türkiye Cumhuriyeti döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan büyük reformlardan sonra ikinci büyük reform dönemi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin kurduğu AK Parti iktidarları döneminde yapılmıştır." diye konuştu.

Cumhuriyet döneminde ilk kez kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık ilkesini anayasaya koyduklarını dile getiren Bozdağ, bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki reformların sonucu olduğunu vurguladı.

Bozdağ, Türkiye'de uzun yıllar kadınlar arası ayrımcılık yaşandığını, başı örtülü kadınların eğitim ve öğretim hakkının anayasa hükümlerine rağmen haksız ve hukuksuz biçimde elinden alındığını hatırlatarak, bu zulme son veren iktidarın da AK Parti iktidarları olduğunu söyledi.

- "BAŞI ÖRTÜLÜ KADINLARIN ÇALIŞMA HAKLARI GASP EDİLDİ"

Anayasada "kamu hizmetlerine girmede liyakattan başka şart aranmaz" dendiği halde başı örtülü kadınların kamu hizmetlerinde çalıştırılmadığını anımsatan Bakan Bozdağ, haksız ve hukuksuz şekilde 2003'e kadar başı örtülü kadınların çalışma haklarının gasp edildiğini belirtti. Bekir Bozdağ, bu hukuksuzluğa da kendi iktidarları döneminde son verildiğini, kadınlar arasında istihdam hakkından istifade etme konusunda tarihi adımlar attıklarını ifade etti.

Yaşam tarzlarına göre kadınların arasına ayrımcılık konulmasına izin vermeyen reformlar yaptıklarını aktaran Bozdağ, önceki dönemlerde başı örtülü kadınların siyaset yapamadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Merve Kavakçı'nın milletvekili seçildiğinde yaşadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün geldiği noktaya kolay gelmedi. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atartürk'ün bütün Batı'dan önce verdiği seçme ve seçilme hakkını, maalesef daha sonraki dönemlerde başı örtülü kadınlar bakımından bu ülkede kullandırmadırlar. Atatürk'ün verdiği hakkı başkaları gasbetti. Atatürk'ün verdiği hakkın tam kullanılmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle attığımız adımlar, yaptığımız reformlar gerçekleştirmiş oldu."

Daha önceki dönemlerde mevzuatta kadınları aşağılayan ve istiskal eden düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Bozdağ, ilkel kavramların ve uygulamaların tamamını tasfiye ettiklerini söyledi.

"Birileri 'kadının adı yok' diye kitap yazarken, onun şikayetini yaparken, kadınların adını koyan, onlara layık olmayanları yasalarımızdan çıkaran büyük reformun altına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadrolar imza attı." diyen Bozdağ, kadını birey yerine koyan felsefe değişikliğini yaptıklarının altını çizdi.

Bakan Bekir Bozdağ, "Şimdi konuşuyor, CHP'si, öbürüsü, berikisi, sen neredeydin? Bu kanunları sen getirdin, sen. Bu ilkellikleri bu kanunlara siz koydunuz. 'İnsan hakları' diyorsunuz, sizin insan hakları anlayışınız bu. Bunları biz değiştirdik." dedi.

- "KADINA DEĞER VEREN KADRO RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KADROLARIDIR"

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda da tarihi adımlar attıklarını dile getiren Bozdağ, kadınlara karşı işlenen cinayetlerin kimliğe ve yakınlığa bakılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına yönelik düzenlemenin de kendi dönemlerinde yapıldığını kaydetti.

Töre saikiyle işlenen cinayeti de ilk defa suç olarak düzenleyenin AK Parti iktidarı olduğunu söyleyen Bozdağ, "Kadına değer veren, onu her türlü vahşiliğe ve ilkelliğe karşı koruyan, tarihi reformları yapan kadro Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarıdır. Onun liderliğindeki TBMM'deki çoğunluk bunu yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Israrlı takibi suç olarak düzenlediklerini, tedbir kararlarına yönelik ihtisas mahkemelerinin oluşturulduğunu anlatan Bakan Bozdağ, "Cinsel saldırıya uğrayanların psikolojisinin bozulup bozulmadığını kontrol edin." diyen ilkel zihniyeti kaldırdıklarını vurguladı.

Kamuoyunda "kravat indirimi" olarak bilinen takdiri indirim nedenlerine haksız uygulamalara yol açan yasal düzenlemeyi değiştirdiklerini bildiren Bozdağ, "boyun kırdı, güzel konuştu, tıraşı, kravatı iyi" diye indirim yapan ilkel anlayışı yasadan tasfiye ettiklerine dikkati çekti.

- "ŞİMDİ BAŞÖRTÜLÜ ADAY DA GÖSTERECEKLER"

Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kadın hakları konusunda Cumhuriyet döneminde büyük reformlar oldu. Bu reformları ikiye ayırmak lazım. Birisi Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kadınlara verilen haklar ve onlar lehine yapılan reformlardır. İkincisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde kadınlara verilen haklar ve reformlardır. Arasındakileri iddia edenler varsa çıkarsın ortaya koysunlar. Kim, ne yapmış? Daha kadınları kendi içinde eşit hale getirmeyi başaramamış ilkel zihniyetin temsilcileri, Türkiye'de kadın haklarını yüceltecek yaklaşımı ortaya koyamadılar, koyamazlar da zaten. Bu seçimi şimdi kalkmışlar, 'kadın hakları için son seçim, son umut.' Siz kadın hakları için ne yaptınız? Sadece 'kadının adı yok' diye en feministiniz kitap yazdı o kadar. Kadının adını koyan, haklarını veren, onları eğitimde, istihdamda, siyasette en ön sıralara çeken, bu konuda büyük reforma imza atan Sayın Cumhurbaşkanımızdır, bu kadrolardır. Bu seçimi de kadınlar üzerinden başka bir yere çekmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı parlamentoda ne CHP ne de diğer partiler bu kadar vekil aday gösteremezlerdi. Şimdi başörtülü aday da gösterecekler. Nasıl ki domuz eti yemekle övünenleri dua ettirdiyse Tayyip Erdoğan, yine aynı şekilde bu konuda da onları daha iyisini yapmaya, takip etmeye mecbur etti."

Kadınların istihdamdaki oranının yüzde 40'ların üzerine kendi iktidarları döneminde çıktığını ifade eden Bozdağ, "Şimdi biz kadın düşmanıyız, kadınlara çalışma hakkını vermeyenler, hakim ve savcı yapmayanlar, onları eğitim hakkından yoksun bırakanlar, siyasi haklarını kullanmasına engel olanlar ve kadınlara onca haksızlığı hak diye savunanlar, koca koca mahkemelerin kapısında dava dilekçeleriyle koşanlar kadın haklarından yana. Sevsinler sizi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla oyu kadınların verdiğini söyleyen Bozdağ, kendisinin liderliğinde 14 Mayıs'taki seçimlerle kadın haklarını daha ileri taşıyan yeni bir dönemin kapısının aralanacağını sözlerine ekledi.

Programa, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakan Yardımcıları ve yargı mensupları katıldı.